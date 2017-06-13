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Новое поколение латиноамериканцев

Месторождение Liza, которое называют самым большим открытием нефти в Южной Америке за 50 лет, в скором времени выдвинет маленькую Гайану на Атлантическом побережье в ряд нефтедобывающих государств. Второе открытие ExxonMobil на том же глубоководном блоке на шельфе страны, за которым в 2017 году последовало третье, засвидетельствовало закономерность выявления углеводородов в Гайано- Суринамском бассейне и привлекло крупные мировые корпорации в соседний Суринам, где новых открытий пока нет.

Не меньшее оживление происходит в южной половине континента, в Уругвае, где в 2016 году мировая индустрия следила за результатами бурения первой разведочной скважины на шельфе страны за последние 40 лет. Скважина не показала наличия нефти или газа, но не лишила нефтяные компании энтузиазма в поисках, которые поддерживаются близостью Бразилии с ее мощными залежами нефти в подсолевых отложениях.

В проявлении интереса со стороны крупного нефтяного бизнеса к небольшим прибрежным странам Южной Америки можно усмотреть определенный стереотип, тренд поисков новых запасов в неразведанных зонах, в «окнах» рядом и между крупными нефтегазовыми странами региона.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.