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Новые горизонты российского нефтегаза
Генеральный директор Газпромбанк Лизинга Максим АГАДЖАНОВ уверен, что современные схемы, которые компания предлагает на лизинговом рынке, и тесное сотрудничество как с государственными структурами, так и с российскими разработчиками нефтегазового оборудования, способны ускорить процесс замещения импортного оборудования на российском рынке отечественным и придать импульс развитию всей нефтегазовой отрасли страны. Об этом он рассказал в своем интервью НГВ.