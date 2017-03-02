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Новые опоры Заполярья

Несмотря на падение цен на нефть и на западные санкции, Россия не отказывается от амбициозных планов по освоению арктических месторождений. Проекты по добыче и транспортировке углеводородного сырья должны дать импульс комплексному развитию арктических территорий. На это направлен целый ряд принятых и разрабатываемых государственных актов.

Однако динамика геологических исследований в Арктике снижается. Возникает риск того, что компании не смогут выполнить объемы ГРР, заложенные в их лицензионных обязательствах. Это, в свою очередь, не позволит выйти на те рубежи морской нефтедобычи, которые указаны в проекте Энергетической стратегии РФ до 2035 года.

Помимо санкций и недостатка финансирования, серьезным препятствием для реализации шельфовых проектов остается неразвитость отечественного судостроения, ориентированного на нужды НГК. Несмотря на отдельные успехи, достигнутые в этой сфере, в целом отечественные судостроители пока не в состоянии обеспечить отрасль достаточным количеством разведочных и добычных платформ и судов снабжения. Центрами экономического роста для Арктики должны стать опорные зоны, в первую очередь в Мурманской области. Они же способны стать надежной базой для производства и обслуживания морской техники, а также для перевалки углеводородного сырья на экспорт.

ЮРИЙ БАНЬКО, журналист

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