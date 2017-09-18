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Нужна ли России СПГ-гонка?

Глобальный рынок СПГ, несмотря на некоторую стагнацию последних лет, имеет большие перспективы развития. В частности, Австралия намерена стать лидером в этом сегменте бизнеса, введя в эксплуатацию ряд масштабных проектов. В свою очередь, Катар не намерен уступать пальму первенства на рынке сжиженного газа. Власти эмирата заявили о снятии моратория на новые проекты.

Большие надежды возлагают на СПГ и американские компании. В прошлом году США уже начали экспорт этого энергоносителя. Разрешение на его поставки за рубеж сегодня получили шесть проектов, находящихся на стадии реализации.

Надо ли России включаться в эту СПГ-гонку? С одной стороны, конечно, да. Сжижение газа позволяет монетизировать ресурсы ряда отечественных арктических и дальневосточных месторождений.

С другой стороны, осуществление ряда СПГ-проектов в России может оказаться весьма затратным, экономически невыгодным и невозможным без государственных субсидий. На этом фоне вопрос о будущем СПГ-индустрии в нашей стране перемещается из экономической в политическую плоскость и становится отражением борьбы между различными игроками газового рынка РФ.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ, Фонд национальной энергетической безопасности

250 р.