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ОПЕК это сделал!

Двухлетний эксперимент ОПЕК по сдерживанию роста добычи нефти в США ценой собственных потерь закончился. На заседании конференции ОПЕК 30 ноября в Вене было принято решение о снижении добычи и отказе от бесконтрольного наращивания производства в дальнейшем. К удивлению скептически настроенных обозревателей, Саудовская Аравия, Ирак и Иран сумели преодолеть разногласия, которые служили препятствием к заключению соглашения на предыдущих встречах. Члены картеля договорились снизить суммарную суточную добычу на 1,2 млн барр, до 32,5 млн барр, на шесть месяцев начиная с января 2017 года с возможностью продления на следующий период, в зависимости от условий на мировом рынке. Договор выходит за рамки картеля: отдельно оговаривается участие экспортеров нефти вне ОПЕК, которые должны сократить собственное производство на 600 тыс. барр/сут. Половину объема берет на себя Россия.

Соглашение ОПЕК вызвало одномоментный рост котировок на 5–6%. В случае исполнения обязательств цена нефти может стабилизироваться на уровне $55–60/барр. Но устойчивая репутация картеля как нарушителя квотовых обязательств и уязвимость некоторых условий заключенного соглашения особого оптимизма не внушают.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»