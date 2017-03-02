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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

«Ямал СПГ» будет запущен к октябрю 2017 года, сообщил «Интерфаксу» глава французской Total Патрик Пуянне. Он также отметил, что проект продвигается хорошо.
Проект стоимостью $27 млрд предполагает строительство трех линий по сжижению газа по 5,5 млн тонн СПГ в год каждая. На осень намечен запуск первой линии, последующие линии будут вводиться поочередно с интервалом в один год.
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