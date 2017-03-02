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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД
«Роснефть» опубликовала результаты аудита, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton по состоянию на 31 декабря 2016 года с учетом активов АНК «Башнефть». По классификации SEC доказанные запасы углеводородов выросли на 970 млн барр н.э. (131 млн т н.э.), или на 3%, до 37,772 млрд барр н.э. (5,111 млрд тонн н.э.). Коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов составил 148%. Органический коэффициент замещения запасов — 140%. Обеспеченность доказанными запасами углеводородов — 19 лет.
По классификации PRMS запасы углеводородов по категории 1Р составили 46,075 млрд барр н.э. (6,25 млрд тонн н.э), 2Р — 82,087 млрд барр н.э. (11,092 млрд тонн н.э), по категории 3Р — 116,758 млрд барр н.э. (15,794 млрд тонн н.э.). Запасы 1Р выросли на 2%, 2Р — на 4%, 3Р — на 3%.
По классификации PRMS запасы углеводородов по категории 1Р составили 46,075 млрд барр н.э. (6,25 млрд тонн н.э), 2Р — 82,087 млрд барр н.э. (11,092 млрд тонн н.э), по категории 3Р — 116,758 млрд барр н.э. (15,794 млрд тонн н.э.). Запасы 1Р выросли на 2%, 2Р — на 4%, 3Р — на 3%.