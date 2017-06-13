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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

ПАО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», открыло новое месторождение — Бахтияровское с суммарными извлекаемыми запасами 2,6 млн тонн нефти, в том числе по категории С 1 — 1,3 млн тонн. Месторождение, расположенное в центральной зоне Оренбургской области, было открыто по результатам бурения поисково-разведочной скважины на Северо-Покровском лицензионном участке. Получен приток безводной нефти дебитом 168 м 3 /сут.

По сообщению пресс-службы «Роснефти», на лицензионном участке планируется бурение еще двух поисково-разведочных скважин на Камышлинской и Новоалексеевской структурах, что, как ожидается, позволит обеспечить прирост извлекаемых запасов нефти на 3,4 млн тонн.