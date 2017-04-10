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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» Андрей Патрушев в кулуарах IV Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» сообщил, что в 2017 году компания планирует вложить в сейсмические исследования на Долгинском нефтяном месторождении в Печорском море и в нефтедобычу на шельфовом Приразломном нефтяном месторождении 16 млрд рублей. «По Приразломному порядка 15 млрд рублей планируем, в сейсмику на Долгинском — около миллиарда», — сказал он.
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