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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД
Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» Андрей Патрушев в кулуарах IV Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» сообщил, что в 2017 году компания планирует вложить в сейсмические исследования на Долгинском нефтяном месторождении в Печорском море и в нефтедобычу на шельфовом Приразломном нефтяном месторождении 16 млрд рублей. «По Приразломному порядка 15 млрд рублей планируем, в сейсмику на Долгинском — около миллиарда», — сказал он.