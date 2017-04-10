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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД
Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Россия, следуя международным договоренностям, поэтапно снижает добычу. Сокращение в январе и феврале шло опережающими темпами. «В марте мы достигли сокращения добычи на 200 тыс. баррелей в сутки и ожидаем выход на целевой показатель в 300 тыс. баррелей к концу апреля», — сказал Александр Новак.
Министр отметил, что достигнутые договоренности по сокращению добычи нефти оказывают положительный эффект на мировой рынок. «На данный момент на рынок поступает примерно на 1,5 млн баррелей в сутки меньше, что способствует его стабилизации. Нет сомнений, что это во многом заслуга стран, соблюдающих свои обязательства. Уровень исполнения соглашения о сокращении добычи в настоящее время составляет 94%», — подчеркнул глава российского энергетического ведомства.
Министр отметил, что достигнутые договоренности по сокращению добычи нефти оказывают положительный эффект на мировой рынок. «На данный момент на рынок поступает примерно на 1,5 млн баррелей в сутки меньше, что способствует его стабилизации. Нет сомнений, что это во многом заслуга стран, соблюдающих свои обязательства. Уровень исполнения соглашения о сокращении добычи в настоящее время составляет 94%», — подчеркнул глава российского энергетического ведомства.