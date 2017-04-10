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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу CNBC сообщил, что Россия, следуя международным договоренностям, поэтапно снижает добычу. Сокращение в январе и феврале шло опережающими темпами. «В марте мы достигли сокращения добычи на 200 тыс. баррелей в сутки и ожидаем выход на целевой показатель в 300 тыс. баррелей к концу апреля», — сказал Александр Новак.

Министр отметил, что достигнутые договоренности по сокращению добычи нефти оказывают положительный эффект на мировой рынок. «На данный момент на рынок поступает примерно на 1,5 млн баррелей в сутки меньше, что способствует его стабилизации. Нет сомнений, что это во многом заслуга стран, соблюдающих свои обязательства. Уровень исполнения соглашения о сокращении добычи в настоящее время составляет 94%», — подчеркнул глава российского энергетического ведомства.