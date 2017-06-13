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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

На проходившей в Вене 172-й Конференции ОПЕК принято решение продлить корректировку объемов добычи углеводородов на девять месяцев начиная с 1 июля 2017 года. Участники конференции отметили фундаментальную роль участия стран — не членов ОПЕК в Декларации сотрудничества и приветствовали позитивный диалог и взаимодействие технических экспертов всех сторон. Участвовавший в конференции министр энергетики России А.Новак отметил, что в течение последних пяти месяцев наблюдалось высокое соответствие условиям действующего соглашения, что позитивно влияло на рынки. «Достаточно много скептицизма было по поводу исполнения соглашения прошлого года, но мы консолидировались ради достижения общей цели. В результате снизилась волатильность, началась ребалансировка рынка, мы видим постепенное снижение остатков», — приводит слова министра пресс- служба Минэнерго РФ.

В интервью телеканалу CNBC А.Новак отметил, что в ближайшее время цены останутся на текущем уровне или несколько выше, но вряд ли в обозримом будущем достигнут уровней трехлетней давности. По его словам, тесное сотрудничество с ОПЕК является эффективным инструментом для достижения поставленных целей как производителями, так и потребителями. «Мы уверены, что установленного уровня сокращения достаточно для дальнейшей ребалансировки рынка. Лишние объемы в размере примерно 1,7 млн баррелей ушли с рынка. И в период высокого спроса это окажет еще больший эффект на стабилизацию рынка», — заявил А.Новак.

Вернувшись в Москву, глава Минэнерго РФ сообщил российским журналистам, что прогноз по добыче нефти в России на 2017 год может быть снижен на 4 млн тонн — с 551 млн тонн до 547 млн тонн. Он пояснил, что по российским компаниям сохранится пропорциональное сокращение добычи.