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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

19 июня 2017 года Правительства РФ издало постановление № 727 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере газоснабжения и газификации». Документ позволит упростить порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Постановлением предлагается детально урегулировать отношения по подключению сети газораспределения к другой сети газораспределения, ограничить избыточные полномочия органов государственной власти в газовой сфере, в том числе исключить полномочия Минэнерго России по выдаче технических условий на присоединение к газораспределительной системе и технических условий по эффективному использованию газа.

Кроме того, постановление исключает контрольно-надзорные функции Минэнерго России и Ростехнадзора за эффективным ис- пользованием газа в целях приведения компетенции указанных органов в соответствии с законодательством.