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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

Россия рассчитывает в ближайшее время получить от Турции окончательные разрешения на прокладку второй нитки газопровода «Турецкий поток», сообщил глава Минэнерго РФ А.Новак по итогам двусторонней встречи председателей правительств России и Турции в Стамбуле. «Прорабатывается вопрос выхода этой второй нитки по сухопутной части и точка выхода — европейские страны», — цитирует министра «Интерфакс».

В свою очередь премьер-министр РФ Д.Медведев заявил, что Россия ведет переговоры с рядом европейских стран о продолжении строительства на их территории газопровода «Турецкий поток», в том числе с Грецией и Болгарией.