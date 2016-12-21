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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

«Газпром нефть» утвердила стратегию реализации нового крупного проекта — освоения Отдаленной группы месторождений в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа. Пресс-служба компании сообщила, что проект объединяет в единый кластер активы «Газпром нефти», расположенные в Красноселькупском и Пуровском районах ЯНАО, — Чатыль- кинское, Западно-Чатылькинское, Холмистое, Воргенское, Равнинное и Южно-Удмуртское месторождения, а также перспективные лицензионные участки. Оператором реализации нового крупного проекта выбран «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Ожидается, что пик добычи на Отдаленной группе месторождений будет достигнут в 2025 году и составит около 3 млн тонн нефти в год. Коммерческая добыча нефти на Западно-Чатылькинском месторождении, геологические запасы которого превышают 40 млн тонн, начнется уже в 2018 году.