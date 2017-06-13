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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

Сооружение магистрального газопровода «Сила Сибири» идет опережающими темпами. Об этом было заявлено на предваряющей годовое собрание акционеров пресс-конференции топ-менеджеров «Газпрома», посвященной реализации Восточной программы «Газпрома».

К началу 2017 года построено 445 км линейной части, по состоянию на начало июня — около 774 км. Планируется, что к концу 2017 года этот показатель превысит 1100 км. Таким образом, будет завершено строительство около половины первоочередного участка «Силы Сибири» от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем.

В соответствии с контрактом между «Газпромом» и CNPC поставки газа в Китай по восточному маршруту должны начаться в период с мая 2019 года по май 2021 года. В мае 2017 года стороны приступили к обсуждению точных сроков начала поставок газа.