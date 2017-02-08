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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

В середине января В.Путин дал старт в режиме видеоконференции работе трех крупных инфраструктурных объектов: газопроводу Бованенково–Ухта-2, нефтепроводам Заполярье–Пурпе и Куюмба–Тайшет. В церемонии запуска объектов приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Протяженность магистрального газопровода Бованенково–Ухта-2 составляет 1265 км. И это, как подчеркнул глава «Газпрома» А.Миллер, один из самых масштабных и сложных газотранспортных проектов в истории газовой отрасли страны. Но одновременно он является самым современным магистральным газопроводом в мире. Он построен по самым высоким экологическим и техническим требованиям и рассчитан на рабочее давление 120 атмосфер. Новые нефтепроводы компании «Транснефть» позволят обеспечить прием нефти с новых месторождений Ямало- Ненецкого автономного округа и Красноярского края.

Заполярье–Пурпе — это, по сути дела, завершающий этап в создании единой нефтепроводной системы Заполярье–Пурпе–Самотлор. Технологии применялись только отечественные, подчеркнул глава «Транснефти» Н.Токарев. Ввод в строй нефтепровода Куюмба–Тайшет также имеет большое значение, поскольку нефтяники получили возможность выхода в богатый регион нефтедобычи.