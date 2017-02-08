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ОПЕРАТИВНЫЙ ПОВОД

Министр энергетики РФ А.Новак доложил Президенту России В.Путину о ходе реализации договоренностей ведущих мировых производителей нефти о совместных действиях по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. «Все страны подошли с серьезными намерениями к реализации этого соглашения, большинство приступило к его исполнению. На основе предварительных данных мы видим, что сокращение добычи в январе составило примерно 1,4 млн барр/сут., некоторые страны сократили больше, чем планировалось, идут с опережающим графиком. По итогам января добыча России сократилась на 117 тыс. барр/сут., что тоже более чем в два раза превышает первоначальные планы компаний», — подчеркнул министр.

По оперативным данным ЦДУ ТЭК, в январе российские нефтяники добыли 46,99 млн тонн жидких углеводородов. К результату декабря 2016 года объемы уменьшились на 0,9%.