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Оптимизатор рынка СПГ?

Ситуация на мировом рынке сжиженного природного газа складывается противоречивая. С одной стороны, ожидается стабильный рост спроса на этот энергоноситель — в первую очередь в странах АТР. С другой стороны, основные его потребители могут сделать выбор в пользу других источников: Китай — трубопроводного газа из России и Центральной Азии, Япония — атомной энергии. К сокращению спроса на СПГ может привести и внедрение программ энергосбережения в азиатских государствах.

Одновременно на рынок выходит целый ряд новых производителей сжиженного газа. Так, Иран после отмены санкций готовится реанимировать свои СПГ-проекты. Австралия, вопреки неблагоприятной ценовой конъюнктуре, вынуждена завершать ранее начатое строительство новых заводов. Наконец, США грозят начать поставки своего СПГ как в Азию, так и в Европу.

Одним из важнейших факторов, который способен снизить издержки производства СПГ (и тем самым повысить его привлекательность для потребителей) и объемы сбыта, является строительство плавучих заводов по производству сжиженного газа. Технология FLNG обладает рядом преимуществ перед традиционными «наземными» заводами: меньшие издержки, мобильность, снижение воздействия на окружающую среду, возможность сдачи в лизинг. Но возникают и сложности: относительная новизна технологии, проблемы с привлечением финансирования, а также относительно высокие операционные издержки и геополитические риски.

ДАНИЛ КАРАВАЙЦЕВ, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина

150 р.