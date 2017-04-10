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Опыт применения сваривания металлов

Явление сваривания металлов при взрывах было случайно обнаружено в экспериментах по пробиванию брони кумулятивными снарядами в 1944–1946 годах, которые проводились под руководством математика М.А.Лаврентьева. На рис.1 изображен двухслойный образец, образовавшийся в результате одновременного обжатия двух плит из разных металлов. На нем видна основная особенность, характеризующая сварку, — волнообразование на поверхности контакта свариваемых металлов.

Затем в изучении сварки взрывом наступила длительная пауза. Систематические исследования начались в 1960-х годах главным образом в СССР и США. Первые математические результаты сварки взрывом принадлежат советским математикам А.А.Дерибасу и С.К.Годунову.

С.Ю. АГАУРОВ, к.ф.-м.н. И.Н. ЛАСКИН, Ю.П. ЧЕРНОБАЙ