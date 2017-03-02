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Ориентиры развития газовой отрасли

Ориентиры развития газовой отрасли

В ближайшее время ожидается принятие стратегических программных документов долгосрочного развития топливно-энергетического комплекса России. Речь идет об Энергетической стратегии и Генеральных схемах развития соответствующих отраслей на период до 2035 года.
Особое внимание привлекает Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2035 года (Генсхема). В отношении отдельных ее позиций взгляды представителей правительственных структур, деловых кругов и экспертного сообщества существенно разнятся. Соответственно, на первый план выходит задача выработки консенсусных подходов — только в этом случае Генсхема-2035 станет реальным инструментом поступательного развития.
Публикуя данную статью, исследующую зарубежный и отечественный опыт стратегического отраслевого планирования, редакция приглашает специалистов отрасли к широкому обмену мнениями по ключевым вопросам развития отечественной газовой промышленности, которые должны быть отражены в Генсхеме. Рассчитываем, что высказанные предложения, аргументы и рекомендации будут способствовать принятию эффективных решений в ходе доработки этого документа.
КИРИЛЛ МОЛОДЦОВ, Министерство энергетики РФ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ, аналитик газовых рынков
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