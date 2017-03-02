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Освоение Арктики. В поисках гармонии

В конце марта в Архангельске пройдет Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», который является крупнейшей, наиболее авторитетной и эффективной площадкой для обсуждения актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона. Ожидается, что в работе форума примет участие и выступит на пленарном заседании Президент России В.Путин.

Форум призван объединить международные организации, органы государственной власти, научные и бизнес-сообщества из России и зарубежных стран для координации подходов в развитии сотрудничества и консолидации усилий по обеспечению стабильного развития Арктики и повышения уровня жизни населения на арктических территориях.