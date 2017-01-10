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От Кашагана до Европы

Прошедший год оказался чрезвычайно важным для нефтегазового комплекса Казахстана. Главным событием стал старт промышленной эксплуатации гигантского по запасам нефтегазоконденсатного месторождения Кашаган на шельфе Каспийского моря РК. К этому достижению республика шла чуть ли не с самого момента провозглашения государственной независимости. Начало разработки Кашагана возобновило рост добычи и экспорта нефти из Казахстана, что имеет значение не только для РК, но и для РФ. Ведь в нынешнем году завершается расширение пропускной способности системы Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивающего доходы и петрополитическое влияние России от транзита казахстанской нефти.

Кашаганское сырье, а также продукция из месторождения им. Филановского в российском секторе Каспийского моря, которые начали загружать новые мощности системы КТК в прошлом году, — это, можно сказать, воплощение мечты нефтяных компаний о Каспии как о новой геологической провинции мирового класса. С другой стороны, и российско- казахстанский трубопровод КТК между Каспийским регионом и европейскими рынками — крупнейшая экспортная магистраль, созданная в новейшей нефтяной истории Евразии. Запуск одного и расширение второго проекта — важные события в 2016 году не только для компаний-участниц и Казахстана, но и для России в ее роли интегратора нефтегазовых связей нашего континента.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

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