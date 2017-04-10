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Открытие Арктики: лучшее, конечно, впереди
Последние дни марта для российской нефтянки, как и для целого ряда других отраслей экономики, были, образно говоря, овеяны суровым дыханием Арктики. На состоявшемся в Архангельске Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» политики, ученые, бизнесмены, топ-менеджеры ведущих компаний говорили о сегодняшнем и завтрашнем дне региона, играющего все более важную роль в жизни страны. Свидетельство тому — прилет в Архангельск президента России, который принял участие в пленарном заседании «Человек в Арктике».