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Открытие Арктики: лучшее, конечно, впереди

Открытие Арктики: лучшее, конечно, впереди

Последние дни марта для российской нефтянки, как и для целого ряда других отраслей экономики, были, образно говоря, овеяны суровым дыханием Арктики. На состоявшемся в Архангельске Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» политики, ученые, бизнесмены, топ-менеджеры ведущих компаний говорили о сегодняшнем и завтрашнем дне региона, играющего все более важную роль в жизни страны. Свидетельство тому — прилет в Архангельск президента России, который принял участие в пленарном заседании «Человек в Арктике».
ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»
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