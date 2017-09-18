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Отложенный эффект

В последнее время много пишется и говорится о больших перспективах внедрения газомоторного топлива. Отмечается, что на фоне ужесточения конкуренции на мировых газовых рынках расширение спроса на этот энергоноситель внутри страны могло бы стать стимулом для дальнейшего развития отрасли.

Однако на практике процесс перевода транспорта на газ идет далеко не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Главная причина этого — неразвитость инфраструктуры газовых заправок. Кроме того, газ, выигрывая у бензина и дизтоплива по общей экономической эффективности, зачастую проигрывает ему по «комфортности» использования. Большие сомнения возникают по поводу того, что расширение использования ГМТ на транспорте даже в отдаленной перспективе сможет существенно повлиять на общие объемы спроса на газ. Да и экологический эффект не очевиден. Поэтому внедрение газомоторного топлива скорее следует рассматривать как долгосрочный проект, направленный на оптимизацию структуры потребления энергоресурсов.

АЛЕКСАНДР БЫЛКИН, VYGON Consulting

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