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Отрасль верит в лучшее

Уже 11-й год подряд «Делойт» (СНГ) проводит опрос руководителей государственных и частных предприятий нефтегазовой отрасли. Традиционно этот опрос отражает итоги работы компаний данного сектора, а также планы менеджеров по развитию в краткосрочном и среднесрочном периодах. Прошлый год ознаменовался восстановлением цен на нефть, как и прогнозировали большинство опрошенных в 2015 году респондентов. Стоимость барреля выросла с $34 до $56. При проведении настоящего опроса лишь половина его участников сохранила оптимизм в отношении роста нефтяных котировок в 2017 году.

Многие респонденты отметили, что как в России, так и в других странах спрос на нефть сохранится на прежнем уровне, а на газ — увеличится. Это может повлиять на рост стоимости углеводородов, поскольку поддержание и увеличение уровня добычи обеспечиваются преимущественно за счет повышения отдачи традиционных месторождений и освоения новых, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами. Последнее, в свою очередь, требует больших инвестиций. Высокую потребность в капиталовложениях отметили более 80% участников опроса.

В связи с высокой потребностью в капитале и одновременно затрудненным к нему доступом почти половина опрошенных считает, что доля участия иностранных компаний в российских нефтегазовых проектах в 2017 году увеличится.

При этом более 80% экспертов ожидают ужесточения государственного регулирования в отношении нефтегазового сектора РФ в ближайшие пять лет.

ГЕННАДИЙ КАМЫШНИКОВ, АРТЕМ ФЕДОРОВ, «Делойт», СНГ

150 р.