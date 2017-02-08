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ПАНОРАМА: ПРОГНОЗЫ И ФАКТЫ

К инициативе ОПЕК по сокращению добычи присоединились 11 других стран-экспортеров нефти, которые обязались снизить добычу на 558 млн барр/сут. Почти 72% этого объема, или 400 млн барр/сут., приходится на две страны — Россию и Мексику. Третье место принадлежит Оману с его обязательством сократить суточное производство на 45 млн барр. Еще на 55 млн барр обещали придержать добычу Казахстан и Азербайджан. Остальные более 10% суммарного объема сокращения распределяются между шестью странами, в их числе Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Малайзия, Судан и Южный Судан. Процент снижения относительно суммарной фактической добычи этой шестерки в ноябре 2016 года составляет 3,8%. Это больше не только символического обещания Казахстана снизить добычу на 1,1%, но и обязательства России (2,6%). Значительнее всех сократить добычу оказались готовы Оман и Азербайджан (на 4,4%), а также Мексика (4,2%).