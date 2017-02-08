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ПАНОРАМА: ПРОГНОЗЫ И ФАКТЫ

По сведениям аналитического агентства Raymond James, в 2017 году американские компании, разрабатывающие сланцевые формации, увеличат капитальные расходы на 30%.

Каждые шесть месяцев нефтегазопроизводители ведут переговоры с банками о получении кредитов, размер которых зависит от стоимости их запасов. В течение двух последних лет суммарные кредиты отрасли сократились на 40%. В ходе последних переговоров осенью 2016 года кредиты сланцевых нефтяных компаний впервые увеличились, в среднем на 5%. Из 34 компаний, получивших суммарно $30,3 млрд, кредиты 12 компаний выросли вплоть до 90%. Увеличение заимствований стало возможным благодаря росту цены нефти, повышение которой на 45% увеличило стоимость запасов компаний. Некоторые компании нарастили свои запасы за счет покупок и приобретений активов других производителей.

Департамент энергетики США прогнозирует в целом по стране снижение добычи нефти в 2017 году на 8,8 млн барр/сут. с 8,9 млн барр в прошлом году. Но добыча сланцевой нефти вырастет на 200–500 тыс. барр/сут.