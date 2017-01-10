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ПАНОРАМА: ВЕХИ 2016 ГОДА

В январе было подписано и после принятия резолюции СБ ООН вступило в силу соглашение по ядерной программе Ирана. Снятие санкций открыло возможность экспорта иранской нефти на мировой рынок и участие иностранных компаний в деятельности сектора.

За без малого год иранские нефтяники почти полностью восстановили добычу нефти до предсанкционного уровня 4 млн барр/сут. Возобновляются поставки углеводородного сырья западным компаниям.

Зарубежный бизнес проявляет большой интерес к открывшемуся рынку. Иран надеется привлечь $150 млрд иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую отрасли к 2020 году. В октябре иранская национальная госкорпорация NIOC предложила иностранным компаниям 50 нефтегазовых месторождений для разработки по обновленной контрактной модели. К началу декабря заключены первые инвестиционные соглашения. Shell подписала меморандум с NIOC о проведении оценочных работ на нефтяных месторождениях Азадеган, Ядаваран и Киш. Консорциум во главе с французской Total заключил предварительное соглашение на $4,8 млрд о разработке участка газового месторождения Южный Парс.