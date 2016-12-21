Статья

ПАНОРАМА: ЮЖНАЯ АМЕРИКА

В декабре Колумбия примет первую партию импортного СПГ. Норвежская компания Hoegh закончила доставку и уста- новку в порту Картахена плавучего терминала по регазификации и хранению сжиженного газа Hoegh Grace FSRU. Судно вмещает 170 тыс. м 3 СПГ, мощность регазификационной установки 500 млн ф 3 /сут. Контракт на использование FSRU заключен на 20 лет с опционом сокращения срока до 15, 10 или 5 лет.

Между тем в рамках бюджетного плана на 2017–2020 годы инвестиции государственной нефтяной компании Ecopetrol в нефтегазовые операции в 2017 году составят $3,5 тыс. Из них $2,85 тыс. будет вложено в разведку и добычу — вдвое больше, чем в 2016 году. Ожидается, что добыча углеводородов увеличится на 760–830 тыс. барр/сут. н.э.

Справка: Колумбия занимает третье место по добыче нефти, седьмое по добыче газа в регионе.