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ПАНОРАМА

Страны Западной Африки воспользуются снижением добычи ОПЕК и увеличат поставки нефти в Азию. По предварительным оценкам, в феврале экспорт из Нигерии, Анголы и других стран региона увеличился до 2,19 млн барр/сут. с 1,79 млн барр/сут. в январе.

Это самый высокий уровень поставок западноафриканской нефти в Азию с 2011 года. Ведущими покупателями африканской нефти будут Китай и Индия. Предположительно, импорт Китая из Западной Африки в феврале увеличился на 14%, до 1,3 млн барр/сут., а Индии — на 39%, с увеличением закупок нефти из этого региона до 692 тыс. барр/сут. В марте поставки увеличатся, так как, по данным Bloomberg, трейдеры Trafigura Group и Vitol Group сконцентрировали 3,74 млн барр нефтяного груза для отправки в Азию. Аналогичное движение нефти в восточном направлении наблюдаются в Северном море и в США.