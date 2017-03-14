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ПАНОРАМА
Состав эталонной нефти Brent с 1 января 2018 года изменится. В смесь четырех сортов нефтей, формирующих маркер, — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk (BFOE) — войдет нефть норвежского месторождения Тролл. С добычей 200 тыс. барр/сут. норвежская ком- пания Statoil станет крупнейшим долевым держателем североморского эталона, сообщает S&P Global Platts. Соответственно снизится позиция Royal Dutch Shell, которая пока владеет наибольшей долей. Месторождение Тролл более чем на 50% принадлежит прави- тельству Норвегии. Компания-оператор Statoil владеет 31%.
Изменение смеси североморского маркера нефти произойдет впервые за 10 лет. Последний раз новый компонент, нефть место- рождения Экофиск, был интегрирован в состав эталона Brent в 2007 году.
Изменение смеси североморского маркера нефти произойдет впервые за 10 лет. Последний раз новый компонент, нефть место- рождения Экофиск, был интегрирован в состав эталона Brent в 2007 году.