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ПАНОРАМА

Великобритания начала переговоры с ЕС по выходу из сообщества в обстановке внутренних и внешних проблем, которые, в том числе, могут затронуть безопасность газоснабжения страны. В дополнение к конфликту Саудовской Аравии и ряда мусульманских стран с Катаром, откуда Великобритания получает 90% сжиженного газа, компания Centrica объявила об окончательном закрытии газового хранилища Rough, действующего более 30 лет. Причина закрытия ПХГ в состоянии скважин, использование которых ста- новится небезопасным.

В стране работает еще семь предприятий по хранению газа, но вывод из эксплуатации крупнейшего ПХГ емкостью 3,4 млрд м 3 лишает возможности покрытия 10% пикового спроса на газ в зимнее время. В обстановке сокращающейся добычи Великобритания будет больше зависеть от импортного газа в виде СПГ и трубопроводных поставок с шельфа Норвегии и с континента. Некоторые зарубежные аналитики усмотрели в этой ситуации открывающееся окно для долгосрочных поставок российского газа по трубопро- воду «Северный поток» через Германию.