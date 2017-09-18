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ПАНОРАМА

Сделан большой шаг в направлении превращения Египта в региональный газовый хаб. В августе этого года президент Абдул- Фаттах Халил Ас-Сиси подписал принятый парламентом закон, который фактически дерегулирует газовый сектор страны. Законодательный акт открывает для частного бизнеса государственную импортно-экспортную инфраструктуру для торговли природным газом. Теперь частные компании могут под наблюдением регулирующих органов импортировать, экспортировать, распределять и хранить данный вид энергоресурсов. Согласно новому закону, регулирующее ведомство будет возглавлять министр нефти страны.

В состав органа обязательно войдут три представителя государственного газового сектора и два специалиста со стороны.

В документе сказано, что новые принципы регулирования отрасли направлены на привлечение инвестиций, активизацию деятельности и создание конкурентной среды на газовом рынке Египта. Аналитики отмечают, что ускоренная либерализация проведена в преддверии начала торговых операций с газом израильских месторождений, а также в канун ввода в эксплуатацию супергигантского газового месторождения Зохр в декабре этого года.