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ПАНОРАМА

На Сейшельских островах идет подготовка к лицензионному тендеру. Новая инвестиционная система предусматривает предо- ставление заявок на открытые площади по принципу «первым пришел — первым обслужен». Лицензионная площадь включает в себя 136 блоков, которые, в свою очередь, разделены на подблоки размером 90 км 2 .

Первые разведочные скважины на островах были пробурены компанией Amoco в 1980–1981 годах. В некоторых случаях были отмечены признаки углеводородов, но промышленных месторождений не обнаружено. В настоящее время нефтегазовой деятель- ностью на Сейшельских островах занимается единственная компания — британская Afren. Еще одну разведочную лицензию имеет японская JOGMEC. Afren в рамках подготовки к тендеру выполнила программу сбора и интерпретации сейсмических данных.