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ПАНОРАМА

В этом году Statoil начинает бурение на блоке Korpfjell, который может содержать крупнейшее открытие, когда-либо сделанное на норвежском шельфе. Потенциальные ресурсы структуры, изученной в ходе сейсмического картирования, специалисты оценивают в 10 млрд барр нефти. Лицензия PL859 на блок Korpfjel была выдана консорциуму в составе Statoil, Chevron, ConocoPhillips, Lundin и SDØE по результатам 23-го лицензионного раунда в 2016 году.

Это не только самая северная лицензия в Баренцевом море, расположенная на 74-й широте, но и самая восточная на норвежском шельфе. Она находится всего в нескольких километрах от морской границы с Россией. Для Statoil структура особенно интересна, так как по ту сторону границы, в российской части моря, находится Персеевский участок, лицензия на который является ключевой составляющей соглашения о сотрудничестве норвежской компании с «Роснефтью», заключенного в 2012 году.