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ПАНОРАМА

Royal Dutch Shell продает почти все активы канадских нефтеносных песчаников за сумму, которая покроет значительную часть $30-миллиардной программы по ликвидации долга, образовавшегося после покупки компании BG в 2015 году. Shell продает 60% в проекте Athabasca Oil Sands Project (AOSP), все активы комплекса Peace River и несколько неразрабатываемых лицензий в провинции Альберта. Покупателем активов стоимостью $8,5 млрд станет канадская компания Canadian Natural Resources.

Отдельным соглашением нидерландская и канадская компании покупают у американской корпорации Marathon Oil 20% в проекте AOSP, за которые заплатят по $1,25 млрд каждая. Сделки будут закрыты в середине 2017 года. Таким образом, Shell получает $7,25 млрд и 10% в одном проекте канадских нефтеносных песчаников.