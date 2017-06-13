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ПАНОРАМА

ПАНОРАМА

Предвыборные политические дебаты в Иране остановили одобрение контрактных условий, которые правительство разработало еще в 2015 году и собиралось предложить потенциальным инвесторам в 2016 году. Проведение международного лицензионного тендера было отложено до окончания выборов. Победа на выборах дает президенту Хасану Рухани новый мандат на продолжение политики привлечения иностранных компаний в страну для получения лицензий на 50 месторождений нефти и газа, разработка которых потребует, по оценкам, $100 млрд. Политические противники потеряли интерес к блокированию нового лицензионного контракта, отмечают обозреватели, но инвесторы все еще опасаются открывать крупные контракты в условиях сохранения санкций США.
Вовлеченность крупных иностранных компаний пока ограничивается заключением соглашений лишь на изучение потенциальных энергетических проектов.
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