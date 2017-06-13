Статья
ПАНОРАМА
Предвыборные политические дебаты в Иране остановили одобрение контрактных условий, которые правительство разработало еще в 2015 году и собиралось предложить потенциальным инвесторам в 2016 году. Проведение международного лицензионного тендера было отложено до окончания выборов. Победа на выборах дает президенту Хасану Рухани новый мандат на продолжение политики привлечения иностранных компаний в страну для получения лицензий на 50 месторождений нефти и газа, разработка которых потребует, по оценкам, $100 млрд. Политические противники потеряли интерес к блокированию нового лицензионного контракта, отмечают обозреватели, но инвесторы все еще опасаются открывать крупные контракты в условиях сохранения санкций США.
Вовлеченность крупных иностранных компаний пока ограничивается заключением соглашений лишь на изучение потенциальных энергетических проектов.
Вовлеченность крупных иностранных компаний пока ограничивается заключением соглашений лишь на изучение потенциальных энергетических проектов.