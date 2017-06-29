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ПАНОРАМА

ПАНОРАМА

В середине июня состоялась встреча премьер-министров Израиля и Греции и президента Кипра, на которой обсуждалось строительство Средиземноморского газопровода, совместно продекларированное на предыдущей встрече в апреле в Тель-Авиве с участием представителя ЕС. Главы трех государств заявили о намерении способствовать осуществлению амбициозного проекта по транспортировке газа открытых в регионе новых газовых месторождений на европейский рынок. По словам премьер-министра Израиля, предварительное изучение проекта показало возможность и перспективность его реализации.
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