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ПАНОРАМА

По предложенному президентом Трампом бюджету на 2018 год ассигнования на сектор ископаемых энергетических ресурсов Департамента по энергетике урезаны на 58%, до $280 млн. Офис ископаемых ресурсов курирует технологические инновации в области освоения сланцевых залежей и делает их публичными для применения на практике. Сокращение деятельности офиса и курируемых им агентств в первую очередь отразится на независимых компаниях, которые не имеют бюджета на научные исследования и теряют конкурентоспособность относительно крупных компаний. Поскольку значительная часть сланцевых скважин принадлежит малым компаниям, темп роста добычи в этом секторе может замедлиться.