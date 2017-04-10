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ПАНОРАМА

ПАНОРАМА

В Южном Судане предпринимаются меры по восстановлению добычи на двух месторождениях до уровня, достигнутого перед на- чалом гражданской войны и разделением страны на два государства. Правительство ведет переговоры с несколькими западными компаниями, в том числе с французской Total и нигерийской Oriental Energy Resources, о начале разведочных работ на Блоке В, самом большом неразведанном объекте страны. По словам министра нефти Южного Судана, «сильно заинтересованы» в инвестировании в страну британская Tullow Oil и американская ExxonMobil. Oranto Petroleum и Министерство нефти подписали соглашение о разделе добычи, по которому южносуданская компания инвестирует $500 млн и приступает к геологоразведочным работам на Блоке В3. Добыча нефти в Южном Судане со времени конфликта в декабре 2013 года сократилась втрое, до 130 тыс. барр/сут. Несмотря на временное затишье, правительство усилило охрану нефтяных объектов, так как вспышки конфликта с соседним Суданом продолжаются — последний инцидент произошел в июле прошлого года. Все нефтяные запасы Судана сосредоточены в южной половине страны.
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