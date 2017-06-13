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ПАНОРАМА

RD Shell выставляет на продажу газовые активы в Тунисе, доставшиеся компании с покупкой группы BG. Месторождения Miskar, которое полностью принадлежит Shell, и Hasdrubal — на 50%, обеспечивают 65% газовой добычи Туниса. В 2015 году, по данным годового отчета BG, на них добывалось 30 тыс. барр/сут. н.э. Компания надеется выручить за них $500 млн. Shell уже продала или договорилась о продаже активов стоимостью $20 млрд из намеченной продажи на сумму $30 млрд в ка- честве погашения долгов за покупку BG.