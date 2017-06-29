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Парниковый эффект в добыче нефти

Верите ли вы в глобальное потепление или нет, но борьба экологов с углекислым газом (CO 2 ) иногда оборачивается самыми неожиданными результатами. Например, ростом добычи нефти из истощенных месторождений.

На естественном истощении традиционный нефтяной пласт отдает до 15% геологических ресурсов, после заводнения — еще 15-20%, и в пласте остается 60–70%. Потенциал плотных и материнских пород (в просторечии «сланцы») на естественном истощении — 5–7%. Закачка воды в плотные породы невозможна, больше 90% нефти остается в земле. Там, где минеральное сырье принадлежит государству, участки редко переходят из рук в руки, схема разработки утверждается на ранних этапах жизни месторождения и с ростом обводненности до проектного уровня добычу прекращают, а скважины ликвидируют или формально консервируют. Использование же третичных методов позволяет дополнительно извлечь около половины ресурсов, обычно списываемых с госбаланса.

СЕРГЕЙ ПАРСЕГОВ, Texas A&M University