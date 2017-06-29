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Персидский залив зеленеет

Выход США из Парижского договора по климату значительно усложняет другим государствам достижение поставленной задачи по сдерживанию роста глобальной температуры, требующей развития альтернативной энергетики на основе чистого топлива. Вопрос не в том, что долю обязательств США придется взять на себя другим государствам-участникам, так как снижение выбросов парниковых газов США продолжится и вне соглашения — в силу естественного хода развития американской экономики. Проблема во вкладе США в банк технологий по развитию чистой энергии, которыми могли бы воспользоваться менее технологически и экономически развитые страны-участники соглашения. В частности, страны Персидского залива, где в течение 2016 года возникли и развиваются несколько мегапроектов в рамках правительственных стратегий, направленных на снижение роли ископаемого топлива, и формируется значительный рынок инвестиций и технологий в развитие возобновляемой энергетики.

Все страны Ближнего Востока подписали Парижское соглашение. Снижение выбросов парниковых газов по обязательствам глобального экологического договора соответствует планам стран Персидского залива переориентировать энергетику на возобновляемое топливо для решения собственных внутренних проблем.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.