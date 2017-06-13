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Перспективен ли ход на G2?

Одной из инициатив по развитию экономического сотрудничества между США и Китаем, в ходе официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в США в апреле этого года, стал вопрос о поставках СПГ с американских заводов в Китай.

Президент Трамп выразил готовность поставлять газ в Китай в любых количествах и без особых ограничений на основе заключенных контрактов американских поставщиков с китайскими компаниями. Фактически речь идет о долгосрочном альянсе потенциально крупнейшего экспортера СПГ, с номинальными мощностями строящихся и планируемых заводов более 170 млрд м 3 , и потенциально крупнейшего импортера СПГ, который переходит с угольной на газовую энергетику.

В одной из зарубежных публикаций апрельские договоренности глав США и Китая по газу были охарактеризованы как «создание газовой двойки G2» (по аналогии с большой семеркой G7). Однако реализация этих планов может столкнуться с непреодолимыми препятствиями и затянуться на многие годы.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.