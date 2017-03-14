Статья

Перспективный стеклопласти

Трубы из такого композитного материала, как стеклопластик, давно завоевали признание в мировой нефтегазовой промышленности. Подтверждение тому — открытие новых заводов по их производству, рост потребления стекловолокна и другого сырья, необходимого для выпуска композитных изделий.

Главные преимущества таких труб по сравнению с традиционно используемыми стальными — высокая прочность, устойчивость к воздействию агрессивных сред, меньшие затраты на монтаж, эксплуатацию и ремонт. На фоне усложняющейся нефтедобычи и роста издержек нефтяных компаний эти факторы приобретают особое значение. Между тем в России применение стеклопластиковых труб значительно отстает от уровня зарубежных стран. В числе главных причин такой ситуации — частые ошибки в проектировании и эксплуатации, а также отсутствие необходимой нормативной базы для их производства.

АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ, ООО «Нанотехнологический центр композитов»

150 р.