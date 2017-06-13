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Перспективы нефтехимии. Планы и возможности

В последнее время все чаще звучат прогнозы о скором закате эры нефти и ее постепенном вытеснении из глобального энергобаланса. Одновременно обостряется конкуренция на рынке газа, что может привести к снижению его стоимости. На этом фоне встает вопрос о наиболее эффективных путях монетизации углеводородных ресурсов. Наиболее надежный из них — развитие нефтехимии.

Спрос на нефтехимическую продукцию в обозримой перспективе будет устойчиво расти. В этой связи многие страны мира, в первую очередь США и Китай, активно создают новые производства.

В России также намечен ряд масштабных проектов в этой сфере, в том числе входящих в пятерку крупнейших в мире. Но между планами и их реализацией — пропасть. По сути, только один проект, создание комбината «ЗапСибНефтехим», реализуется в соответствии с ранее намеченным графиком. Все же остальные в той или иной степени находятся в подвешенном состоянии. Продолжение нефтехимического бума, наблюдавшегося в России в последние годы, под большим вопросом. Перспективы отрасли во многом будут зависеть от изменения общей макроэкономической ситуации в стране.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.