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Перспективы обнадеживают

Минувший год мы проводили впечатленные декабрьским соглашением членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, сократить добычу. Теперь пришла пора выполнять прошлогодние договоренности и анализировать возможные последствия. Есть основания ожидать, что небольшой дефицит предложения нефти сформируется на мировом рынке уже в первом квартале.

Тем более что рост добычи в странах, не присоединившихся к соглашению, окажет минимальное влияние на рыночный баланс. Поддержит благоприятные для нефтеэкспортеров подвижки и растущий спрос. А если действие соглашения будет продлено до конца года, это принесет еще более ощутимый результат. Основным риском для рынка часто называют простимулированный более высокими, чем сейчас ценами на нефть взрывной рост добычи в США. Но, во-первых, этого не произойдет до той поры, пока цены на нефть не поднимутся до $65 за баррель марки WTI. А, во-вторых, для стабилизации добычи на материковой части США необходимо увеличить объемы бурения в 1,6 раза, что опять же возможно при продолжении роста цен на нефть.

Россия, даже если соглашение будет исполняться в течение года, объемы нефтедобычи уменьшит незначительно. В то же время относительно комфортные цены на нефть позволят активизировать подготовку к разработке ряда крупных месторождений. Другое дело — таких месторождений осталось у нас не так уж много.

ВАСИЛИЙ ТАНУРКОВ, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство