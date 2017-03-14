Статья

Первые для первого

Челябинский завод «Трубодеталь» — АО «Трубодеталь», входит в Объединенную металлургическую компанию (АО «ОМК», г. Москва) — стал первым в России производителем узлов пробкоуловителей для трубопроводов. Импортозамещающая продукция получила статус «Новинка года», а сам завод «Трубодеталь» удостоен звания лауреата конкурса «100 лучших товаров России» 2016 года.

Предприятие поставило изделия для строящегося за полярным кругом, в поселке Сабетта на берегу Карского моря, завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» (основной акционер проекта — компания НОВАТЭК). Первый в мире завод, расположенный в арктических широтах, рассчитан на выпуск около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско- Тихоокеанского региона и Европы.