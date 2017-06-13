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Первый арктический опыт

Арктический регион располагает уникальными ресурсами углеводородов. По оценке экспертов, здесь сосредоточено около 22% неразведанных мировых запасов нефти и газа. На сегодняшний день в Арктике открыто 61 крупное месторождение УВС, 43 из них находятся в российском секторе. Территория российского сектора Арктики составляет около 6,5 млн км 2 . Его углеводородные ресурсы оцениваются в 130 млрд тонн у.т. Очевидно, что их освоение является одной из ключевых задач, стоящих перед отечественной нефтегазовой промышленностью.

С декабря 2013 года ООО «Газпром нефть шельф» ведет добычу нефти на Приразломном месторождении в Печорском море. Это первый и пока единственный российский проект по промышленной разработке шельфа Арктики. Поэтому накопление и систематизация опыта в его рамках крайне важны не только для повышения эффективности эксплуатации МЛСП «Приразломная», но и для дальнейшего освоения региона с огромной ресурсной базой углеводородов.

СЕРГЕЙ АНУФРИЕВ, АНДРЕЙ ПОНОМАРЕВ, ООО «Газпром нефть шельф»

150 р.