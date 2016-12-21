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По старинке не получится

От Шавката Мирзиёева, сменяющего многолетнего узбекского лидера Ислама Каримова, по законам психологии ждут перемен во всех сферах. Нефтегазовый комплекс в этом ряду стоит на особом месте: он обеспечивает 16% ВВП и более 35% экспортных доходов страны. Но отрасль переживает упадок: в Узбекистане снижается производство почти всех углеводородных товаров. Преодолеть эту тенденцию собственными силами и средствами республике вряд ли по силам, а общее «охлаждение» мировой экономики ограничивает приток международных инвестиций.

Такие вводные подразумевают, что новому узбекскому руководителю предстоит искать партнеров среди тех государств и участников рынка, для кого деятельность в Узбекистане не просто бизнес, а инвестиции в укрепление собственных петрополитических позиций на долгосрочную перспективу. Россия и российские отраслевые компании, как раз относятся к категории таких партнеров.

Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»

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